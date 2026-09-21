Juan Camilo 'Cucho' Hernández ocupa páginas en prensa española; "cumple en Betis"

El buen presente goleador de Juan Camilo Hernández sigue dando de qué hablar en territorio español. Y es que, luego de la reciente anotación frente a Deportivo La Coruña, el colombiano volvió a ser portada en los principales medios de Sevilla.

Pero no solamente es el ‘cafetero’; sino que también Troy Parrott, quien compone la dupla ofensiva de Manuel Pellegrini, quien se ha visto bastante beneficiado con la presencia de estos dos atacantes, quienes también gozan de gran momento de cara al arco.

"La pareja de artilleros está respondiendo a las expectativas y calcado su buen rendimiento hasta el parón de selecciones: dos goles y una asistencia para cada uno”, citó el medio ‘El Estadio Deportivo’, abriendo su nota referente al buen momento goleador que vive Real Betis.

Cucho Hernández en Deportivo La Coruña vs. Real Betis. afp.

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No por nada, Parrott fue convocado a su selección nacional para esta extensa ventana FIFA, en donde se espera que el mismo potencial ofensivo mostrado en el equipo sevillano, lo muestre con Irlanda.



Y si bien, al ‘Chucho’ Hernández no lo llamaron para esta convocatoria de Selección Colombia, hay que destacar que el ‘cafetero’ viene de jugar la Copa del Mundo con el combinado de nuestro país, sumando importantes minutos en cancha al mando de Néstor Lorenzo.

¿Cuántos goles lleva Juan Camilo Hernández en la presente temporada con Real Betis?

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El colombiano actualmente suma dos tantos y una asistencia, durante las primeras siete jornadas de la Liga de España; teniendo similares estadísticas que las del irlandés, su competidor directo por el puesto.

El ‘Cucho’ se estrenó en la segunda jornada frente a la Real Sociedad, poniendo una asistencia a Rodrigo Riquelme, para el triunfo final por 1-0 de los sevillanos.

Después, en la quinta fecha, el colombiano nuevamente reapareció, pero esta vez con una anotación contra Villarreal; siendo este tanto fundamental para encaminar la remontada y posterior triunfo 1-2 de Real Betis.

Y luego llega el más reciente compromiso contra Deportivo La Coruña, en el que Juan Camilo Hernández anotó, asistido por su compatriota Nelson Deossa; llegando a su segundo gol en la presente temporada.

'Cucho' Hernández en Deportivo La Coruña vs. Real Betis. afp.

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Por su parte, Troy Parrot también cuenta con dos goles y una asistencia en lo que va temporada. Uno de los tantos, se lo hizo a Lille por la Champions League; mientras que en la Liga de España, el irlandés le anotó al Real Madrid y asistió contra el Getafe, de Johan Mojica.

El próximo encuentro de Real Betis será hasta el 11 de octubre, cuando se enfrenten a Osasuna, por la octava jornada del rentado local.

