DT de Vasco da Gama y el egoísmo de Carlos Andrés Gómez, antes de sumarse a Selección Colombia

Carlos Andrés Gómez fue uno de los protagonistas de primer nivel en la goleada 5-0 de Vasco da Gama sobre Coritiba, en el Brasileirao, después de haber anotado un tanto y además, una asistencia. El exjugador de Millonarios mostró así que se encuentra en un alto nivel y justificó su llamado a la Selección Colombia, que se enfrentará en partidos de fogueo de la fecha FIFA, la primera tras el Mundial 2026, a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

Y en medio de esa buena actuación, a Gómez también se le criticó por parte de los medios por no entregar el balón en otra clara posibilidad de anotar para su equipo en Brasil. Ante esto, el que salió a explicar el tema fue el técnico Pedro Emanuel, quien combinó algo de sarcasmo en su respuesta ante los periodistas.

"Puedes interpretarlo como quieras. Quizás fue porque vio a Marino calentando y se asustó. 'Voy a ser yo quien se vaya, es mejor marcar mi golcito' (risas). A veces, un jugador tiene que tomar una decisión, y en ese momento no tomó la mejor. Tenemos que ponernos en la cabeza de los jugadores. Empezamos a ver que el marcador subía, y mis compañeros marcaron y yo no. Eso es parte de lo que pasa por nuestras cabezas. No vamos a ocultar nada, es la realidad. Los demás marcaron y yo no, tal vez debería haber aprovechado y marcado mi gol. Creo que él también sintió eso, que tomó una mala decisión, incluso por la forma en que habló con su compañero (Bruno Duarte). Estamos en un juego de equipo, pero a veces son decisiones individuales", dijo el entrenador de Vasco en primera instancia.

Publicidad

A la par, el profesional portugués complementó y comentó que "su decisión no fue la mejor en ese momento. Por suerte, logró tomar una mejor después y marcó. Por eso estamos en un momento en el que tenemos que apoyarnos mutuamente. Hay muchos otros y también acepto estas decisiones un poco. Es parte del juego. Ahora va a la selección nacional, quería dejar su huella en... Es un juego. Eso es todo. Es parte del pequeño egoísmo que existe en el fútbol, pero es parte de él".



Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil. Foto oficial de Vasco da Gama