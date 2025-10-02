Jefe de Jhon Durán en Fenerbahçe lo llamó a rendir cuentas; ahora hay esperanza

El delantero Jhon Durán no ha tenido su mejor comienzo con el Fenerbahçe de Turquía por cuenta de una lesión que lo ha marginado de las canchas y que incluso lo han puesto lejos de la Selección Colombia. Todo apunta una molestia que lo aqueja desde hace un tiempo en la espalda y por eso ha ido poca la acción que ha tenido con el club turco. En medio de su ausencia, la prensa del país euroasiático confirmó que el futbolista de 21 años tuvo charla persona con su jefe.

"El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, tuvo dos reuniones con el jugador para resolver el asunto de Jhon Duran. Se espera que el jugador regrese al equipo después del receso internacional", fue la información que entregó el periodista Erdem Akbas para el canal televisivo 'A Spor'.

Cabe recordar, que, la fecha FIFA que se aproxima inicia el 6 y termina el 14 de octubre. Justamente por esa lesión, el 'cafetero' no será tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para los partidos de fogueo contra México y Canadá, en Estados Unidos.

Ahora bien, basados en los últimos detalles que entregaron los medios turcos, Durán podría regresar el 19 de octubre cuando el Fenerbahçe reciba a Fatih Karagümrük SK por la fecha 9 del rentado local.

El canterano del Envigado ya lleva más de un mes por fuera de actividad oficial. Su último encuentro fue el 27 de agosto, en la derrota 1-0 por la fase previa de la Champions League. Durán ingresó al minuto 65, no pudo aportar mucho y sobre el final sintió de nuevo la molestia, tanto así, que, solicitó el cambio, pero el DT de ese momento, José Mourinho, se lo negó.

Dicho esto, el colombiano apenas ha disputado seis partidos con la camiseta del Fenerbahçe, cuatro por previa de Champions League y dos por la Superliga Turca. Le anotó gol al Feyenoord y dio una asistencia contra al Kocaelispor. En tiempo de juego acumula 328 minutos y lo amonestaron entres oportunidades.

Durán también ha vestido la camiseta de Envigado (Colombia), Chicago Fire (Estados Unidos), Aston Villa (Inglaterra) y Al Nassr (Arabia Saudita).