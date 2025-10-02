Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefe de Jhon Durán en Fenerbahçe lo llamó a rendir cuentas; ahora hay esperanza

Jefe de Jhon Durán en Fenerbahçe lo llamó a rendir cuentas; ahora hay esperanza

La prensa turca reveló en las últimas horas que el delantero colombiano Jhon Durán estuvo cara a cara con el presidente del Fenerbahçe. Le pusieron fecha a su regreso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad