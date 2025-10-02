Ya hablan de la despedida de James Rodríguez de León; partidos que faltan y el esquema de Ambriz

En la Liga MX, León de Guanajuato tiene más dudas que certezas sobre lo que puede pasar en muchos aspectos. ¿Clasificarán a los play off del Torneo Apertura? ¿El nuevo DT Ignacio Ambriz los levantará como en el pasado? ¿James Rodríguez se quedará o se va? Esas son algunas de la incógnitas que ahora mismo se hace la afición 'esmeralda' y la prensa del país norteamericano. El argentino Eduardo Berizzo no dejó bien parado al equipo y por eso la tarea no pinta nada fácil.

Con ese panorama por delante, los medios aseguran que la llegada del nuevo entrenador, le puede sentar el colombiano James, ya que sus cualidades se acomodan muy bien al estilo que habitualmente le gusta al estratega. "Con aún el futuro en sus manos, Ignacio Ambriz buscará terminar el torneo de la mejor manera con un esquema en el que encaja a la perfección el astro colombiano. Y es que la formación favorita de Nacho es el 4-2-3-1. Es aquí donde, de manera incisiva, James puede jugar detrás del delantero, llegando a ser un sinónimo constante de peligro", reveló el portal 'Soy Fiera'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

Y es que con Berizzo, James en la gran mayoría de juegos fue ubicado por un costado, ya sea a la derecha o la izquierda. 4-4-1-1 y 4-2-3-1 fueron los armados más usados por el argentino, pero casi nunca puso al 'cafetero' detrás del nueve.

Ahora bien, otras de las preocupaciones pasa por el tema contractual de Rodríguez Rubio, quien termina contrato el 31 de diciembre de 2025 y no se han visto señales de prolongar ese vínculo. "Así, al no existir noticias concretas sobre una posible renovación, al ex jugador del Real Madrid le quedan seis últimos partidos del rol regular, a expensas de que León logre clasificar a la Fase Final", contó el citado medio sobre el futuro del '10' cucuteño.



¿Qué partidos le faltan a León de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga MX 2025?

Jornada 12

León Vs Toluca

Sábado 4 de octubre

8:00 pm

Jornada 13

Santos Vs León

Sábado 18 de octubre

6:00 pm

Jornada 14

Atlas Vs León

Miércoles 22 de octubre

10:00 pm

Jornada 15

León Vs Pumas

Sábado 25 de octubre

8:00 pm

Jornada 16

América Vs León

Sábado 1 de noviembre

10:05 pm

Jornada 17

León Vs Puebla

Sábado 8 de noviembre

8:00 pm