Jefferson Lerma encendió las alarmas en Crystal Palace ante Tottenham por la Premier League

Este domingo 28 de diciembre, Crystal Palace, con Jefferson Lerma desde el arranque, se midió en condición de local ante Tottenham, en un encuentro válido por la fecha 18 de la Premier League.

Cuando transcurrían 30 minutos, el jugador de la Selección Colombia fue a la disputa de un balón con el francés Kolo Muani; sin embargo, el ‘cafetero’ llevó la peor parte tras recibir un golpe en el rostro que lo dejó tendido en el suelo durante algunos minutos, antes de recibir asistencia médica.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y Lerma pudo regresar al campo de juego sin inconvenientes.



Así fue el choque entre Jefferson Lerma y Kolo Muani