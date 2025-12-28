En México vigilan a Miguel Borja; hablan de video filtrado antes de fichar por Cruz Azul

Miguel Borja está enfocado en descansar por estos días luego de no renovar contrato con River Plate, tener un mal cierre en su capítulo en el equipo argentino, pero ya con una jugosa y atractiva oferta sobre la mesa desde México, especialmente en el Cruz Azul, donde han jugado otros colombianos como Luis Amaranto Perea o Teófilo Gutiérrez.

Y en medio de la espera que hay en territorio 'manito' para que pueda viajar y unirse a su nuevo equipo a nivel internacional, al experimentado delantero cordobés lo tienen vigilado en la prensa, por lo que un video viral que ha tenido repercusión en nuestro país, en Argentina y México, no pasó desapercibido, mientras se ve al goleador comiendo empanada en la calle.



En México hablan de Miguel Borja comiendo empanada

En 'MedioTiempo' detallaron en una nota que "durante sus vacaciones en Colombia, su país natal, Miguel Borja, dio de qué hablar, luego de que se dio a conocer un video en redes sociales. El famoso delantero sudamericano, fue captado en un puesto de empanadas, donde se presume que se comió varias, como parte de sus días libres antes de realizar el viaje a nuestro país".

Eso sí, algo que también resaltaron es que en otro video se percataron que el delantero cordobés "corrió una buena cantidad, sin importar que solamente unos minutos antes, había comido bastantes empanadas, asegurando que "esto es para machos", mostrando que más allá de disfrutar sus vacaciones, también tiene en la mira su preparación y su condición física para cuando llegue a Cruz Azul.

De hecho, en México ya afirman que aunque no se ha hecho oficial, mientras se termina oficialmente su contrato con River Plate, de Argentina, todo está listo para que Miguel Borja se ponga la camiseta de la 'máquina cementera' los primeros días de enero de 2026 y sea el fichaje estrella de cara a las competiciones nacionales e internacionales del equipo.



🥟 🇨🇴 Miguel Ángel Borja, uno de los protagonistas de este mercado de pases ya con destino en Cruz Azul, aprovechó sus vacaciones en Colombia para comer empanadas en la calle. El video rápidamente se viralizó en las redes de su país. pic.twitter.com/NZCtIgdq66 — TyC Sports (@TyCSports) December 28, 2025

En el diario 'Recórd' explicaron que "próximamente el cafetero se estará uniendo como el primer refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026, donde buscará recuperar su mejor nivel que en algún momento mostró con el River Plate hace algunos torneos", dejando ver que hay expectativa con su llegada a la Liga MX.

A pesar de eso en ese mismo citado medio mexicano se cuestionan su es un jugador "en decadencia" y lo mencionan por los bajos números con los que terminó su etapa en la 'banda cruzada'. "Miguel Borja llegará a la Liga MX en su momento más bajo desde la última vez que fue seleccionado nacional, hace año y medio. En el último torneo de Liga en Argentina, el atacante acabó como suplente y sólo anotó dos goles, River Plate ya no quiso renovarle contrato a sus 32 años", aseveraron dejando dudas por el nivel en el que llegará.