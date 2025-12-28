Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / En México vigilan a Miguel Borja; hablan de video filtrado antes de fichar por Cruz Azul

En México vigilan a Miguel Borja; hablan de video filtrado antes de fichar por Cruz Azul

El delantero colombiano Miguel Borja sería uno de los refuerzos estelares de la Liga MX para el año 2026, tras no renovar con River Plate. Están pendientes de lo que hace hasta en vacaciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de dic, 2025
Miguel Borja en River Plate
Miguel Borja en River Plate
