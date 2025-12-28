Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán está largo de billete; sorprendió a su “hermanito” con un tremendo carro de regalo

Jhon Durán está largo de billete; sorprendió a su “hermanito” con un tremendo carro de regalo

El futbolista colombiano del Fenerbahce, Jhon Durán, disfruta por estos días de vacaciones y dejó ver su lado más humano y cercano, con un detalle para un allegado suyo, a quien le agradeció.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad