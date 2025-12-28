Jhon Durán está largo de billete; sorprendió a su “hermanito” con un tremendo carro de regalo

Jhon Durán ha sido tendencia en estos recientes días al mostrarse disfrutando de unos días de descanso en Colombia, junto a sus familiares y amigos, no se ha olvidado de su gente en Zaragoza, en Antioquia, con quienes comparte, da regalos y se ha mostrado cercano a la gente que lo ha visto crecer a nivel personal y profesional.

A sus 21 años el joven delantero de nuestro país ha podido conseguir grandes contratos en Aston Villa, en Al Nassr y ahora en Fenerbahce, algo que lo ha llevado a ser genero con sus allegados, como pasó hace algunas horas y que se conoció a través de las redes sociales.

Luis Palacios es una persona cercana a Jhon Durán desde hace muchos años, quien lo ha acompañado en sus estadías en Inglaterra, Arabia Saudita y ahora en Turquía, por lo que el futbolista colombiano decidió tener un detalle costoso con él, que sorprendió a propios y extraños.

A través de su cuenta de Instagram, Palacios mostró el carro Mazda 2 que le dio de "regalo de Navidad" su "hermanito", quien a pesar de su alto costo decidió agradecerle por su compañía en su carrera como futbolista, pero sobre todo por lo personal.



"Hermano, este regalo de navidad no es cualquier cosa, es una muestra de amor y mucho más, en la cual me siento súper agradecido (mejor dicho lo que le sigue jajaja). Palabras sobran para decirte. Gracias por siempre estar", escribió Luis Palacios en sus historias, dejando ver el lujoso carro que le dio Jhon Durán.

El regalo de Durán a un amigo, medio día de sueldo pic.twitter.com/cnYRIggsdA — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) December 28, 2025

El propio futbolista colombiano decidió repostear esta imagen en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 1.5 millones de personas, y le respondió con lo siguiente: "Hermanito mío, disfruta". Esto deja ver que a pesar de su duro carácter en la cancha, Durán también ha dejado ver lo solidario que es con la gente cercana a él, desde sus familiares, amigos y allegados.