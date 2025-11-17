Jhon Arias dejaría el Wolves; histórico de Europa quiere aprovechar su descontento en Inglaterra

Tras un paso exitoso por Fluminense, donde se consolidó como una de las figuras del conjunto brasileño, Jhon Arias dio el salto a Europa para la temporada actual al fichar con Wolverhampton Wanderers. El club inglés pagó cerca de 22 millones de euros por el extremo de la Selección Colombia, una inversión que reflejó la expectativa por su rendimiento en la Premier League.

Sin embargo, su proceso de adaptación no ha sido sencillo. En lo que va de la campaña, Arias ha disputado 12 partidos entre todas las competiciones, sin registrar goles ni asistencias. A esto se suma el difícil momento colectivo del Wolves, que marcha en la última posición de la Premier League, situación que provocó la salida del técnico Vítor Pereira. Su reemplazo, Rob Edwards, asumió el banquillo con el desafío de recomponer el rumbo deportivo.

¿Jhon Arias se irá del Wolves?

Jhon Arias en Wolverhampton vs. Burnley.

En medio del complejo presente del club, durante los últimos días han aumentado las especulaciones sobre el futuro de Jhon Arias, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Si bien inicialmente el jugador fue vinculado con Flamengo de Brasil, una nueva alternativa habría surgido desde el fútbol europeo, específicamente desde Turquía.

Según información del portal ‘SportX’, Arias está en el radar del Galatasaray, uno de los clubes más importantes de la Superliga turca y donde actualmente juega el colombiano Dávinson Sánchez. El medio tituló: “¡Nueva oportunidad para Jhon Arias en Galatasaray!”, indicando que el conjunto otomano estaría atento a la situación del futbolista. “Galatasaray vuelve a intervenir en la negociación por el astro colombiano Jhon Arias, quien no está contento en Wolverhampton”, aseguró el portal.

La intención del equipo turco sería aprovechar el descontento del exjugador de América de Cali y Santa Fe para intentar ficharlo en condición de préstamo, sin opción de compra. Arias sería un deseo del entrenador Okan Buruk, quien busca reforzar el frente ofensivo para la segunda parte de la temporada.

Por ahora, el extremo chocoano, de 28 años, se encuentra concentrado con la Selección Colombia, que se enfrentará este martes 18 de noviembre a Australia en el Citi Field de Nueva York, desde las 8:00 p. m. (hora colombiana). Recuperar su mejor versión será clave para Arias de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, torneo en el que la ‘tricolor’ aspira a ser protagonista.