Jhon Arias tiene nuevo DT en Wolverhampton, que tendrá la misión de recomponer el camino

El Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League, fichó a Rob Edwards como entrenador tras la destitución de Vitor Pereira. En los 'lobos' milita el jugador chocoano, Jhon Arias, y quien actualmente está concentrado con la Selección Colombia para los duelos de preparación contra Nueva Zelanda y Australia, en los Estados Unidos.

¿Quién es Rob Edwards, el nuevo DT de Wolverhampton?

Edwards, que se dio a conocer al llevar al Luton Town a la Premier League, estaba dirigiendo al Middlesbrough y lo tenía segundo en el Championship (Segunda división inglesa), pero ha optado por saltar de categoría y llegar a un 'Wolves' que lucha por no descender.

Exfutbolista de los 'lobos' entre 2004 y 2008, Rob Edwards coger al Wolverhampton colista del actual campeonato de primera división inglés con dos puntos, tras once jornadas. El equipo no conoce la victoria en liga esta temporada y está a ocho puntos de la salvación.

Back in the building 👊 pic.twitter.com/vJCBVwYAQB — Wolves (@Wolves) November 12, 2025

"El ex defensor del Old Gold ha tenido una impresionante trayectoria como entrenador en los últimos años, logrando ascensos con el Forest Green Rovers y el Luton Town a la Premier League, además de un inicio positivo en esta temporada del Championship con el Middlesbrough. Nacido en Telford, la afinidad de Edwards con los Wolves comenzó en 2004. Jugó 111 veces en cuatro temporadas con el club, destacando sobre todo en el centro de la defensa bajo la dirección de Mick McCarthy", se leyó en el comunicado del 'wolves' en su página web.

Además, de ser internacional con "Gales en 15 ocasiones, Rob contará con la compañía de Harry Watling, quien asumirá el cargo de entrenador asistente".

“Rob y su equipo han demostrado anteriormente que son muy buenos para cambiar la cultura del equipo, infundir confianza rápidamente en los jugadores y sentar las bases para un futuro realmente positivo. Le encanta estar en el campo y hacer cambios en un equipo, adaptándose a las tácticas de cada situación", esas fueron las palabras de Matt Jackson, uno de los directivos del club.

De otro lado, el 'Wolves' tendrá que pagar una compensación alrededor de los 4 millones de euros al Middlesbrough por el fichaje de Edwards, que tiene 42 años.

Recordemos que Victor Pereira fue despedido el pasado 2 de noviembre apenas unas semanas después de firmar su renovación. Sin embargo, la mala racha de resultados acabó con la etapa del portugués, que les salvó el curso pasado. La derrota por 3-0 contra el Chelsea en la última jornada fue la gota que colmó el vaso.