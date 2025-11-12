Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias tiene nuevo DT en Wolverhampton, que tendrá la misión de recomponer el camino

Los 'lobos' le dieron este miércoles la bienvenida a su nuevo entrenador, mismo que deberá trabajar duro para sacar al club de la última posición de la Premier League. Jhon Arias está atento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Wolverhampton.
Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Wolverhampton.
