Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / "Me estoy acercando al nivel de Tadej Pogacar; seguí su ritmo por un largo tiempo"

"Me estoy acercando al nivel de Tadej Pogacar; seguí su ritmo por un largo tiempo"

Tadej Pogacar sigue haciendo historia en el ciclismo, después de conquistar el campeonato europeo de ruta, pero uno de sus rivales cree que puede darle pelea.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Paul Seixas, el podio en el campeonato europeo de ruta 2025
Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Paul Seixas, el podio en el campeonato europeo de ruta 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad