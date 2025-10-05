Vea acá la jugada por la que Dávinson Sánchez vio la roja en Galatasaray vs. Besiktas

El pasado sábado, em el duelo entre Galatasaray y Besiktas, Dávinson Sánchez vio el cartón rojo vistiendo los colores del cuadro de Estambul, tras una acción en la que quedó como último jugador y tuvo que cometer la falta.

No obstante, en las últimas horas se ha filtrado el video en el que se detalla mejor la acción de juego donde el colombiano cometió la fatídica falta a los 34 minutos, que le terminó costando su continuidad en el compromiso.

Esta, la publicó un usuario que no tuvo piedad con el ‘cafetero’, a quien criticó con todo por su actuación dentro de terreno de juego.

1) Davinson Sanchez kaleden uzaklaştıkça aptallaşan bir stoper. Derinlik algısı yok.



2) Barış Alper gol yediğimiz pozisyonda Orkun’u takip etmesi gerektiğini biliyordu ama kondisyon bitmiş. Bu konuşa ciddi düşüş içinde kendisi #DavinsonSanchez



pic.twitter.com/SwqlAYfpKo — Ansu Feti (@ardanadam01) October 5, 2025

“Dávinson Sánchez es un defensa que se vuelve más torpe cuanto más se aleja de la portería. No tiene percepción de profundidad. Por otra parte, Barış Alper sabía que tenía que reemplazar a Orkun en la posición donde encajamos un gol, pero su estado físico era bajo. Está en un grave declive en este momento”, sentenció un usuario en X, quien se refirió a la acción en la que Galatasaray perdió a un futbolista.