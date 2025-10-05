Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá la jugada por la que Dávinson Sánchez vio la roja en Galatasaray vs. Besiktas

Vea acá la jugada por la que Dávinson Sánchez vio la roja en Galatasaray vs. Besiktas

En las últimas horas se ha filtrado un video en el que se detalla mejor la acción en la que el colombiano termina yéndose expulsado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia.
Dávinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia.
Foto: Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad