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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs Chile EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido preparatorio por Gol Caracol y Ditu

Colombia vs Chile EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido preparatorio por Gol Caracol y Ditu

Este martes 17 de noviembre la Selección Colombia cerrará su año 2026 con un partido preparatorio más frente a Chile, pero esta vez en Santiago, tras el tirunfo 1-0 en Cali.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de nov, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia se prepara para afrontar su último compromiso del año 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo visitarán a Chile este martes 17 de noviembre, en un partido preparatorio correspondiente a la última fecha FIFA de la temporada. El combinado nacional buscará cerrar el calendario con otra victoria frente a los australes, después de imponerse 1-0 en el primer enfrentamiento disputado en Cali.

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El encuentro tendrá lugar en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, escenario en el que la 'tricolor' intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su presentación anterior. El cuerpo técnico aprovechará este compromiso para continuar evaluando alternativas y darle rodaje a varios futbolistas, pensando en los próximos desafíos del seleccionado colombiano.

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Para Colombia será una nueva oportunidad de seguir fortaleciendo su funcionamiento colectivo y cerrar de la mejor manera un año de preparación para los retos que tendrá en el futuro, en el que el DT Néstor Lorenzo está conociendo y dándole minutos a varios jóvenes. Por su parte, Chile buscará hacerse fuerte ante su público y tomarse revancha de lo sucedido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

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¿A qué hora juega Colombia vs. Chile y dónde ver EN VIVO por TV?

Los aficionados de la Selección Colombia podrán seguir todas las emociones de este compromiso a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. El partido comenzará a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, y contará con transmisión de Gol Caracol.

  • Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.
  • Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).
  • Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.
  • Ciudad: Santiago de Chile.
  • Partido preparatorio, fecha FIFA.
  • Transmisión: Gol Caracol y Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.
Dávinson Sánchez, capitán de la Selección Colombia.
Dávinson Sánchez, capitán de la Selección Colombia.
Foto: Colprensa

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La transmisión de Gol Caracol contará con un equipo de talentos encargado de llevarles a los televidentes todos los detalles del compromiso. La nómina estará integrada por Javier Hernández Bonnet, Carlos Morales y el profesor Alexis García, junto a Juan Camilo Vargas y José A. Rincón, quien tendrá a su cargo la voz comercial. Desde el campo de juego del estadio Nacional de Santiago de Chile estará Marcela Monsalve, con todos los detalles y novedades de la Selección Colombia.

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De esta manera, los seguidores del combinado nacional tendrán varias alternativas para acompañar al equipo de Néstor Lorenzo en su último desafío del calendario. La expectativa está puesta en conseguir otro resultado positivo frente a Chile y despedir el 2026 con una alegría para los aficionados colombianos.

Tras este encuentro, la preparación de la Selección Colombia volvería hasta el mes de marzo de 2027, aún esperando rivales para esa fecha FIFA, y esperando que luego de mitad de año comiencen las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, que será en España, Portugal, Marruecos, y algunos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

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