La Selección Colombia cerrará el 2026 con un partido de preparación frente a Chile, este martes 17 de noviembre, en condición de visitante. Los dirigidos por Néstor Lorenzo confían en culminar el año en curso con una victoria y regalarle una nueva alegría a la hinchada de la 'tricolor' desde la distancia.

Recuerde que este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol, para que se agende y no se lo pierda.

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Hay que indicar que el pasado viernes tanto colombianos como chilenos rivalizaron en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, inclinándose la balanza a favor de la 'amarilla'. El marcador en este encuentro de fogueo culminó 1-0.

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Por lo que se espera que en el césped de juego del Monumental de Santiago, la 'roja' busque reivindicarse ante su afición y cerrar esta ventana internacional con un triunfo en condición de local.



La Selección Colombia se enfrenta este martes a Chile en duelo de preparación. Foto: AFP

Por supuesto que este último reto del 2026 les servirá a ambos seleccionados para seguir puliendo detalles de cara a las competencias oficiales del próximo año, que incluye Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2030.

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A qué hora juega HOY Colombia vs. Chile por duelo de preparación y dónde ver EN VIVO por TV: