Un gigante del fútbol europeo ha puesto sus ojos en Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El delantero del Betis, quien actualmente se recupera de una lesión en el gemelo para llegar a derbi frente al Sevilla —programado para este sábado 21 de noviembre—, figura en la órbita del CSKA de Moscú de cara al próximo mercado de pases.

De acuerdo con la información publicada por 'Estadio Deportivo', el conjunto ruso ya habría enviado una primera oferta formal a las oficinas de La Cartuja, aunque por ahora se desconoce la cifra exacta. En contraste, las fuentes cercanas al jugador pereirano descartan tener noticias al respecto y el club prefiere guardar silencio, enfocándose únicamente en el partido por Liga de España.

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Igualmente, en ese mismo medio indican que las conversaciones se encuentran en una fase inicial y que se manejan con mucho sigilo.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol con Betis AFP

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Hay que agregar que el desempeño del 'Cucho' ya atrajo a otros clubes en el pasado reciente, siendo éstos de la Premier League y de la Serie A. Y pese a que para esta temporada le trajeron una fuerte competencia en la ofensiva como fue el caso de Troy Parrott, el internacional con la Selección Colombia venía respondiendo muy bien en el campo de juego, marcando tres tantos y generando dos asistencias en diez partidos disputados en todas las competiciones, antes de la lesión de la cual se recupera.



Volviendo al tema del CSKA de Moscú, el listón económico para estudiar una hipotética salida del delantero colombiano es elevado. Desde las directivas 'verdiblancas' fijarían sus pretensiones por encima de los 20 millones de euros, cifras cercanas al doble de la inversión inicial. Recordemos que el 'Cucho' aterrizó en Betis para el mercado invernal de la temporada 24/25 a cambio de algo más de 13 millones de euros pagados al Columbus Crew, una operación que se aceleró tras la cesión de Antony.

A ello se suma una incógnita clave, la de convencer al propio delantero de dar el salto al fútbol de Rusia, más allá de un previsible aumento salarial.

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En otro de los apartados del informe de 'Estadio Deportivo', desde la entidad bética insisten en que, para desprenderse de una figura como 'Cucho' Hernández, tendría que llegar una propuesta "fuera de mercado".

Por lo tanto, queda esperar si estos acercamientos llegan a buen puerto, si el talentoso de nuestro país se deja seducir por el balompié ruso, o si se mantiene bajo las órdenes de Manuel Pellegrini en el Betis.