La Selección Colombia salta a la cancha del estadio Monumental para el partido preparatorio contra Chile, este martes 17 de noviembre, que será la última prueba en este nuevo proceso tras la participación en el Mundial 2026, y tras los retiros de jugadores como James Rodríguez y David Ospina.

El técnico Néstor Lorenzo eligió a sus once titulares para este compromiso de visitante, con varios cambios respecto al anterior duelo en Cali.

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Entre los mundialistas están Muñoz, Dávinson, Lerma, Puerta y Suárez, como la base de esta Selección Colombia,

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Titulares de Selección Colombia vs Chile hoy en Santiago:

Aldair Quintana

Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan Cabal

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Matías Orozco

Daniel Arcila, Camilo Mena y Luis Javier Suárez