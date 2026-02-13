Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El rechazo de Jhon Arias a un gigante sudamericano; confesiones en su llegada a Palmeiras

El rechazo de Jhon Arias a un gigante sudamericano; confesiones en su llegada a Palmeiras

En medio de su presentación como nuevo jugador del 'verdao', el colombiano, Jhon Arias, hizo una revelación que sorprendió y donde Fluminense tuvo que ver.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Jhon Arias, jugador colombiano, fue presentado en Palmeiras, su nuevo club en 2026
Jhon Arias, jugador colombiano, fue presentado en Palmeiras, su nuevo club en 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad