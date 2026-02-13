El rechazo de Jhon Arias a un gigante sudamericano; confesiones en su llegada a Palmeiras

Jhon Arias ya tiene nuevo equipo. El 7 de febrero, fue anunciado como jugador de Palmeiras y este viernes 13 del mismo mes, se realizó la presentación oficial. De esa manera, se puso punto final a su paso por el fútbol del viejo continente, donde hizo parte de la nómina del Wolverhampton. Allí, no vivió su mejor experiencia y dijo adiós.

De esa manera, el nacido en Quibdó, de paso por Llaneros, Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fe, tendrá su segundo paso por Brasil. Recordemos que, entre 2021 y 2025, defendió los colores del Fluminense, en donde se convirtió en figura, con sus goles y asistencias. De hecho, llegó a ser capitán en algunos encuentros.

Por eso, su arribo al 'verdao' generó polémica, controversia y disgusto en los miles de hinchas del 'Flu', quienes se sintieron traicionados. Sin embargo, el propio Jhon Arias se pronunció al respecto y habló en rueda de prensa sobre lo que en realidad sucedió. Incluso, en sus declaraciones, reveló que rechazó a un grande del continente.

Jhon Arias, jugador colombiano, fue presentado en Palmeiras, tras salir del Wolverhampton AFP

"Todos saben que, por respeto al Fluminense, rechacé la oferta de Flamengo. Ahora, Palmeiras, si bien es un rival directo, es diferente para el 'Flu'. Estoy contento de estar aquí. Palmeiras me da todo lo que un jugador necesita para luchar por títulos, por un puesto en el equipo", afirmó de entrada el futbolista de la Selección Colombia.



Para finalizar, dejó claros sus objetivos y envió un mensaje a la afición y compañeros. "Este club es una potencia mundial. Tengo esa convicción. Ojalá que a final de año, celebremos una temporada exitosa, cargada de muchas alegrías", sentenció Jhon Arias, quien espera llegar con ritmo al Mundial 2026, ya que es habitual convocado.