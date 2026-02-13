Alejandro Restrepo y los retos del Medellín; "hay que dar un paso importante a nivel internacional"

Independiente Medellín tiene retos importantes en los próximos días, este sábado tiene agenda en la Liga BetPlay I-2026 frente al Pereira, y luego tendrá el juego de ida por la segunda ronda clasificatoria a la Copa Libertadores 2026 ante Liverpool de Uruguay. Precisamente, de estos retos habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Alejandro Restrepo.

El director técnico del 'equipo del pueblo' también se refirió a este inicio del año, donde su equipo sólo ha sumado cinco puntos en seis jornadas, una victoria es urgente contra los 'matecañas' para llegar con el ánimo arriba de cara al enfrentamiento continental del martes en tierras 'charrúas'.

Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín. X de @DIM_Oficial

Acá las declaraciones de Alejandro Restrepo: -

¿Por qué es tan difícil dirigir en el fútbol colombiano,cómo se lleva ese tipo de vida bajo tanta presión?



"Primero siento que he sido afortunado, estuvimos casi un año y medio en el Pereira y hoy estamos en el mes diecinueve en Medellín. No es fácil por ese lado, hay mucha competitividad y mucho apresuramiento en cuanto a resultados, y creo que culturamente somos un continente que es muy resultadista; en los países de Sudamérica pasa mucho, se vuelve complejo. La experiencia, los momentos vividos, el saber que a través del trabajo y de la repetición puede ir logrando cosas importantes, y eso te hace mantener la cosas firmes en el propósito".

- ¿Va rotar, a tener dos nóminas para los partidos que se vienen?

"No es un momento fácil de gestionar, por la cercanía de los partidos, sino la oportunidad que nos da cada juego, en este caso el fútbol colombiano; de estar más cerca en ese tope de los ocho. Creo que ganando mañana (sábado) nos vamos a ver más cerca y eso en la parte mental también ayuda al grupo a seguir levantando, a seguir compitiendo. Así que mañana (sábado) es el juego más importante para nosotros y porque desde lo mental nos ayuda para el martes en Uruguay. Como cuerpo técnico debemos ser muy inteligentes para dosificar cargas de algunos jugadores; es un detalle que nos ocupa como cuerpo técnico, ese compromiso internacional hay que competirlo con buena frescura física".

- ¿Ha llegado a dormir bien en este arranque del año?

"Los entrenadores somos 24/7 y 365 días mientras tenemos equipo, porque a toda hora estamos pensando en detalles y en cómo mejorar el equipo y solucionar el tipo de situaciones que se presentan en la plantilla. Por ahí que se quitan horas de sueño, pero también somos conscientes que los entrenadores nos tenemos que preparar, entrenar la mente y el cuerpo, buscar la ayuda de profesional para mejorar el periodo de sueño y atención para mejorar esos detalles".

- La actualidad del equipo...

"Hay una buena comunión, todos estamos encaminados en conseguir los resultados, nunca lo he dejado de sentir así, obviamente nos duele perder, pero siento que el grupo busca siempre. La actitud grupal está y esperamos que mañana (sábado) sea mejor, ante Pereira tenemos que poner un poco más. Tenemos que exigirnos más, tenemos que estar en el grupo de los ocho si queremos jugar otra final, y dar un paso importante a nivel internacional, que es el objetivo máximo del club en este inicio de temporada".