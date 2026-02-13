Jhon Arias ya sintió la presión de llegar a Palmeiras: contundente mensaje de la presidenta

Jhon Arias quiere dejar en el paso lo ocurrido en Wolverhampton. A pesar de que cumplió su sueño de jugar en Europa, la experiencia no fue la mejor. Los resultados no se dieron y su rendimiento se vio opacado debido a ese bajo desempeño del club, lo que llevó a que dijera 'adiós' antes de tiempo, regresando al fútbol brasileño.

Recordemos que el colombiano vistió la camiseta de Fluminense, entre 2021 y 2025, convirtiéndose en una pieza clave, con sus goles y asistencias. De hecho, llegó a ser uno de los capitanes en ciertos compromisos. Pero, en esta oportunidad, no estará en el 'Flu', ya que su nueva casa es Palmeiras, que lo presentó por todo lo alto.

Este viernes 13 de febrero, la presidenta del 'verdao', Leila Pereira, dedicó unas emotivas palabras al 'cafetero' y a su círculo cercano. "Quiero agradecer a su familia, a su equipo y al director, Anderson Barros, por la brillante conducción de toda esta negociación que culminó con la llegada de este gran futbolista", afirmó de entrada.

"Jhon ha sido un anhelo desde hace tiempo, pero todo tiene su momento. Mi más sincero agradecimiento a su equipo de trabajo, a su querida esposa y a todos. Le deseo todo el éxito del mundo. Tenga la seguridad de que a usted y a su familia no les faltará nada", añadió en su intervención, lo que llevó al jugador a sonreír.



Y es que llega a uno de los mejores equipos del continente sudamericano, habitual protagonista tanto en los campeonatos locales como en la Copa Libertadores. Razón por la que, desde ya, la presidenta le hizo sentir lo que significa defender esos colores y la presión que tendrá, pues depositan en él la esperanza de hacer historia.

"No tengo ninguna duda de que Jhon Arias seguirá brillando. Nos ayudará a ser protagonistas y campeones. Eres un campeón. Es una inmensa alegría estar aquí para presentar a alguien que no necesita presentación. No tengo ninguna duda de que fortalecerá aún más nuestra plantilla y guiará para hacer csas grandes", sentenció.