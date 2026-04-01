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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Javier Suárez lo tienen fichado en Inglaterra; en Portugal ya se filtró la noticia

A Luis Javier Suárez lo tienen fichado en Inglaterra; en Portugal ya se filtró la noticia

El delantero del Sporting Lisboa, el colombiano Luis Javier Suárez, pasa por una buena temporada goleadora y eso ya tiene pendientes a varios clubes de la Premier League, que lo están siguiendo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez Selección Colombia
Luis Javier Suárez con la Selección Colombia - Foto:
AFP

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