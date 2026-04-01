A Luis Javier Suárez lo tienen fichado en Inglaterra; en Portugal ya se filtró la noticia

Luis Javier Suárez ya tiene hasta el momento 33 goles en la temporada con el Sporting Lisboa, entre las competencias en Portugal y la Champions League, teniendo un impacto veloz en su llegada al cuadro luso, donde se acopló y ya es figura, lo que ya tiene pendientes a varios importantes clubes en Europa, tal y como se informó en las últimas horas.

El diario 'O Jogo' fue el encargado de dar las novedades sobre el atacante samario, por lo que en territorio luso estarán pendientes a lo que suceda en los siguientes meses, especialmente con su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.



Luis Javier Suárez, en la mira de equipos de Premier League

De entrada detallaron que "varios clubes ingleses siguen de cerca al delantero, pieza clave del Sporting. El internacional colombiano tiene contrato con los Leones hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, pero no se descarta una posible salida al final de la temporada por una cantidad menor", así que el club que quiera ficharlo deberá pagar una alta suma.

Seguido a eso, explicaron que "a pocos días del partido contra el Arsenal, la ida de los cuartos de final de la Champions League, Luis Javier Suárez ha sido objeto de mucha expectación entre varios clubes ingleses", agregando así que "O' Jogo entiende que el internacional colombiano ha sido seguido por clubes de la Premier League, se le ha visto en persona en partidos de la Champions League, y su agente está al tanto del interés, lo que podría generar un problema para el Sporting al final de la temporada, dado el poderío financiero de estos clubes".

Luis Javier Suárez festejando su gol contra el Bodo Glimt. Getty Images.

Lo cierto es que las altas estadísticas que viene dejando el samario en el cuadro luso es lo que lo tiene en la mira de importantes equipos, ya que por el momento "el máximo goleador de la liga, con 24 goles, también será uno de los jugadores que se exhibirán internacionalmente durante la Copa del Mundo del próximo verano", por lo que si llega a destacar con la Selección Colombia, podría ser una ventana importante para que alguien pueda pagar el dinero que piden por él (80 millones de euros).



Para terminar, destacaron que "lo cierto es que Suárez ha convencido a la afición del Sporting. Con la camiseta de los 'leones' ya suma 33 goles y cinco asistencias en todas las competiciones", entre los torneos portugueses y la Champions League.