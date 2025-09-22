Jhon Arias se destapó por el "rol diferente" que le ponen en la Selección Colombia

La temporada 2025-26 ya está en marcha y uno de los jugadores que no ha tenido un buen comienzo es Jhon Arias, quien arribó hace poco al Wolverhampton de Inglaterra. El volante colombiano apenas se está adaptando al balompié de ese país, ha tenido pocos minutos e infortunadamente hacer parte del peor inicio de la historia para el club amarillo en la Premier League. En cuanto a la Selección Colombia la situación es distinta, ya que se consiguió el tiquete al Mundial de 2026. Eso sí, el jugador chocoano espera rendir más y en una entrevista explicó por qué la ha costado un poco en la 'tricolor'.

Arias tuvo una breve charla con 'ESPN' y contó porque no ha podido desplegar todo su fútbol en el combinado nacional tal como lo hizo la temporada pasada en el Fluminense de Brasil. "Es una posición y rol diferente, pero me estoy tratando de adaptar a lo que me pide el profesor Lorenzo en la Selección. Es diferente a lo que estaba haciendo en Brasil. Eso me sirve, me potencia y me hace más completo", dijo sin tapujos sobre las indicaciones y exigencias del estratega argentino.

Jhon Arias es una de las figuras de la Selección Colombia. Buda Mendes/Getty Images

El jugador de 28 años se sueña con jugar la Copa del Mundo y tiene claro que la Selección Colombia tiene las cualidades para destacar y conseguir cosas importantes. “No es solo la ambición de participar, sino de soñar en alto y somos conscientes del material humano que hay en la Selección. Fue uno de los puntos clave que se habló tras clasificación porque tenemos todas las herramientas. Nos dejamos esa tarea de intentar ser lo mejor en sus clubes porque el equipo se va a favorecer”, opinó con una sonrisa en el rostro.

Por último, Arias manifestó que la idea es volver a retomar el nivel que mostró la 'tricolor' a mediados de 2024. “Intentaremos hacer algo similar a la Copa América, respetando a cada Selección y tenemos con qué visualizarnos es siendo ser campeones del mundo, esa es la mentalidad”, concluyó.

Por lo pronto, el chocoano deberá seguir adaptándose con los Wolves, quienes marchan últimos de la Premier League sin ningún punto al registrar solo derrotas en sus cinco presentaciones.