¿Quién es Kate Scott, la presentadora de gala del Balón de Oro 2025?

Kate Scott, antes conocida como Kate Abdo, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo internacional y en 2025 volvió a estar en el centro de la atención al conducir la gala del Balón de Oro 2025. Nacida en Manchester, Inglaterra, el 8 de septiembre de 1981, Scott ha construido una carrera que combina profesionalismo, carisma y una gran capacidad de comunicación en varios idiomas.

Estudió Lenguas Europeas en la Universidad de Salford y realizó un máster en Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga, lo que le permitió alcanzar un nivel avanzado en español, francés y alemán, además de su inglés nativo. Esa formación le abrió las puertas en medios de alcance global como Deutsche Welle en Alemania, CNN, Sky Sports, FOX Sports y DAZN. Actualmente, es el rostro principal de la cobertura de la UEFA Champions League en CBS Sports, donde presenta programas en los que comparte escenario con exfutbolistas de talla mundial.

Su nombre profesional cambió en los últimos años, luego de casarse con el exboxeador estadounidense Malik Scott, con quien mantiene una relación estable que también ha sido motivo de interés mediático. El exdeportista, que en su época de peleador llegó a enfrentar a grandes figuras de los pesos pesados, se ha convertido en un apoyo clave en la vida personal de la periodista.

Kate Scott y Malik Scott. FRANCK FIFE/AFP

Además de su labor en transmisiones deportivas, Kate Scott ha sido anfitriona de eventos de gran prestigio como los Premios Laureus y anteriores galas del Balón de Oro (2015 y 2016).