El brasileño Palmeiras arribó este miércoles a Montevideo para jugar la final de la Copa Libertadores, horas después de llevar a cabo un entrenamiento en el que el uruguayo Joaquín Piquerez trabajó a la par de sus compañeros.

En las primeras horas de la jornada, la plantilla dirigida por el portugués Abel Ferreira hizo un trabajo táctico pensando en el mencionado encuentro, en el que estuvo el lateral, quien se recupera de una lesión en su pierna derecha.

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De hecho, el internacional con su selección no jugó ninguno de los últimos cuatro encuentros que Palmeiras disputó por la liga local, aunque el pasado 8 de noviembre sumó minutos en un juego por la Copa de Brasil.

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Según informó el club en un comunicado, otro futbolista que volvió a trabajar a la par del grupo fue el central Murilo, quien no estuvo en los últimos tres juegos.



De acuerdo con esto, es casi un hecho que ambos serán titulares en un once que saltaría al campo del estadio Centenario con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlo Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.

Tras el entrenamiento, el tricampeón de Libertadores se despidió de Brasil arropado por sus seguidores.

Jhon Arias, delantero colombiano de Palmeiras, en medio de un partido de Copa Libertadores 2026 AFP

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Entre cánticos de apoyo, redobles de tambor y humo verde, la afición se congregó a las puertas del centro de entrenamiento para dar un espaldarazo a los jugadores antes del partido.

En horas de la tarde, la plantilla llegó a la capital uruguaya en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y desde allí se trasladó al hotel en el que se hospedará, donde un grupo de hinchas espero a sus ídolos.

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El jueves, el equipo de Ferreira trabajará por la tarde a puertas cerradas y el viernes lo hará en una sesión que tendrá 15 minutos abiertos a la prensa.

Un día después, Palmeiras se enfrentará a Estudiantes desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Centenario de Montevideo, donde bajo la dirección técnica del portugués ya conquistó la Libertadores del año 2021.

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El conjunto brasileño buscará la cuarta copa de su historia tras las conseguidas ese año, en 2020 y en 1999, al tiempo que también intentará tomarse revancha de la derrota ante los argentinos en la final de 1968.