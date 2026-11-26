Este jueves 26 de noviembre, Celtic venció 1-2 a Sport Clube Torreense, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Europa League.

Y el colombiano Camilo Durán fue figura con importante gol sobre el final, que le dio el triunfo a los escoceses en tierras portuguesas.

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El goleador 'cafetero' recibió un gran centro en el área rival, que logró conectar de gran manera luego de escapársele al central, para convertir el 2-1 final del partido.

🟠🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 NUEVAMENTE CAMILO DURÁN



El colombiano vuelve a darle una victoria agónica al Celtic por la Europa League 🇨🇴



Torreense 1-2 Celtic | Europa League



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