Este jueves 26 de noviembre, Celtic venció 1-2 a Sport Clube Torreense, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Europa League.
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Y el colombiano Camilo Durán fue figura con importante gol sobre el final, que le dio el triunfo a los escoceses en tierras portuguesas.
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El goleador 'cafetero' recibió un gran centro en el área rival, que logró conectar de gran manera luego de escapársele al central, para convertir el 2-1 final del partido.
🟠🏴 NUEVAMENTE CAMILO DURÁN— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 26, 2026
El colombiano vuelve a darle una victoria agónica al Celtic por la Europa League 🇨🇴
Torreense 1-2 Celtic | Europa League
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