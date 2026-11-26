El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dijo que ha conversado tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), como con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), sobre el hecho de que "es innegociable" que "España tiene que ser el país donde se dispute la gran final" del Mundial 2030.

En declaraciones a los periodistas, antes de encender el alumbrado navideño de la ciudad de Valladolid, Louzán insistió en que la candidatura surgió de España y Portugal y se trata de un Mundial que "pertenece al continente europeo".

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"Esa final solo se puede disputar en un país y ese país es España", subrayó, pese a reconocer que el problema de estos meses de indefinición ha radicado en que desde un primer momento no se dejó cerrado el lugar donde se iba a disputar la final.

Hinchada de España en un partido de su selección AFP

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Louzán destacó que a partir del 21 de julio se tienen que poner a trabajar con el Gobierno de España y con los "aliados" de Portugal, Marruecos y los países sudamericanos que también acogerán partidos de la primera fase, como Argentina, Uruguay y Paraguay.



"Tiene que ser un Mundial memorable y también tenemos que dejar un legado", señaló, antes de recordar que España lo dejó en 1982, cuando organizó su primer y único Mundial.