La FIFA confirmó este jueves que ha sido víctima de un ciberataque delictivo, que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial, y mostró su más enérgica condena por estos hechos.

Fuentes del organismo confirmaron a EFE que está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad tras el incidente.

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"FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales. Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", señaló.

Logo de la FIFA, el mayor ente del fútbol mundial. Foto: AFP

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Un grupo llamado "Handsome Boy Hacking Club" se ha atribuido en internet la autoría del ataque, en el que habría obtenido acceso a 12 GB de datos, lo que supone menos del 0,1 % de todos los que posee la FIFA.



La acción no ha afectado a los documentos relacionados con el proyecto del presidente, Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE), que planteaba la venta de participaciones del Mundial a inversores privados y que retiró ante el rechazo que generó entre confederaciones y federaciones, ahora objeto de investigación.