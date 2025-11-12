¿Cómo se define el segundo ascenso en Colombia? Patriotas o Cúcuta, a un paso de la A

Jaguares de Córdoba se quedó con el primer ascenso en el torneo de la B luego haberse coronado campeón del primer semestre y hacerse inalcanzable en el liderato de la reclasificación del año.

En consecuencia, surge la pregunta sobre cómo se entregará la segunda plaza para la Liga Betplay, dado que ya no habrá gran final, como se había establecido desde un principio.

Para ello, es necesario acudir al reglamento de la competición y así evitar las confusiones que un año atrás tuvieron los mismos participantes en el remate del certamen, pues Real Cartagena, estando eliminado, alegaba que tenía derecho a disputar la última instancia.



Así se define el segundo ascenso a la Liga Betplay

Con Jaguares en la A, estos son los escenarios que planeta la reglamentación de Dimayor:

⦁ Si Jaguares, campeón del primer semestre, también gana el torneo del segundo semestre, el segundo asenso será disputado en un repechaje por los mejores ubicados en la reclasificación del año, es decir: Patriotas y Cúcuta.

⦁ Si el campeón del segundo semestre no es Jaguares, pero es el mejor ubicado en la reclasificación (sin tener en cuenta a Jaguares), ese equipo ascenderá directamente.

⦁ Si el campeón del segundo semestre no es Jaguares y tampoco es el mejor ubicado en la reclasificación, disputará el repechaje de ascenso frente al mejor ubicado en la tabla anual (que no sea Jaguares).



Cómo está la tabla de posiciones de la B

⦁ Reclasificación 2025

1. Jaguares: 93 puntos (ascendido)

2. Patriotas: 80

3. Cúcuta: 77

4. Real Cundinamarca: 69

5. Internacional Palmira: 68

6. Atlético Huila: 67

7. Real Cartagena: 62

⦁ Cuadrangulares 2025-II, tras fecha 3

Grupo A

1. Cúcuta: 7 puntos

2. Jaguares: 5

3. Huila: 5

4. Inter Palmira: 0

Grupo B

1. Real Cundinamarca: 6*

2. Boca Juniors Cali: 4

3. Real Cartagena: 2*

4. Patriotas: 1

* Un partido menos (R. Cartagena vs. R. Cundinamarca, noviembre 12)

⦁ Cuarta fecha

Grupo A

Noviembre 15: Huila vs. Inter Palmira (2:00 p. m.)

Noviembre 15: Jaguares vs. Cúcuta (4:10 p. m.)

⦁ Grupo B

Noviembre 15: Patriotas vs. Boca Juniors Cali (6:20 p. m.)

Noviembre 16: R. Cundinamarca vs. R. Cartagena (7:30 p. m.)