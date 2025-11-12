Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / ¿Cómo se define el segundo ascenso en Colombia? Patriotas o Cúcuta, a un paso de la A

¿Cómo se define el segundo ascenso en Colombia? Patriotas o Cúcuta, a un paso de la A

Luego de que Jaguares de Córdoba asegurara su regreso a la primera división, quedó despejada la ruta para definir el otro equipo que subirá de categoría.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 12 de nov, 2025
Patriotas, en carrera por el segundo ascenso a Liga Betplay en Colombia; así se define.jpg
Patriotas, uno de los que aspira al segundo ascenso en Colombia.
Foto: Patriotas.

