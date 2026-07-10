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Gol Caracol  / Vea el gol de Fabián Ruiz, en España vs. Bélgica, por los cuartos de final en el Mundial 2026

Vea el gol de Fabián Ruiz, en España vs. Bélgica, por los cuartos de final en el Mundial 2026

Tras un rebote de Thibaut Courtois, el futbolista español aprovechó frente al arco, para tocar la pelota y sentenciar el 1-0 parcial a favor de la 'roja'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Fabián Ruiz con España
Fabián Ruiz con España
AFP

El cuadro español dio el golpe y, tras varios minutos teniendo el dominio total del compromiso, encontró la anotación que le da la ventaja parcial en el compromiso.

Todo sucedió a la media hora de partido, cuando el guardameta de Bélgica, Thibaut Courtois, dio un rebote en el área propia, dejándole la pelota servida a Fabián Ruiz.

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Ahí frente al arco, con tiempo y espacio, el futbolista español solo tuvo que empujar la pelota para convertir el 1-0 parcial a favor de la 'roja'.

Vea el gol de Fabián Ruiz, en España vs. Bélgica, por el Mundial 2026:

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