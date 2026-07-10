Vea el gol de Fabián Ruiz, en España vs. Bélgica, por los cuartos de final en el Mundial 2026

El cuadro español dio el golpe y, tras varios minutos teniendo el dominio total del compromiso, encontró la anotación que le da la ventaja parcial en el compromiso.

Todo sucedió a la media hora de partido, cuando el guardameta de Bélgica, Thibaut Courtois, dio un rebote en el área propia, dejándole la pelota servida a Fabián Ruiz.

Ahí frente al arco, con tiempo y espacio, el futbolista español solo tuvo que empujar la pelota para convertir el 1-0 parcial a favor de la 'roja'.

Vea el gol de Fabián Ruiz, en España vs. Bélgica, por el Mundial 2026:

¡ESPAÑA SE PONE EN VENTAJA Y SUEÑA CON LAS SEMIS!



Llegó el gol de Fabián Ruiz gracias una buena jugada colectiva y al rebote de Courtois para ponerse 1-0 ante Bélgica. pic.twitter.com/arWxpeMSxE — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026