Jhon Arias y la jugadota en primera titularidad con Wolverhampton: casi gol contra Celta

Wolverhampton perdió 0-1 con Celta de Vigo este sábado 9 de agosto en un partido de pretemporada disputado en el estadio del equipo inglés, y en el que estuvo de titular, por primera vez, el colombiano Jhon Arias.

El chocoano ya había debutado hace algunos días en un duelo frente al Girona, en el que de hecho se estrenó también con un golazo, algo que estuvo cerca de hacer también en las últimas horas.

En el duelo de Wolverhampton vs Celta de Vigo hubo una gran jugada individual de Jhon Arias, quien recibió la pelota dentro del área, enganchó e hizo pasar de largo a un defensor para quedar de frente al arquero.

Sin embargo, y a pesar del potente remate del colombiano, la pelota se fue a la manos del guardameta del cuadro español, pero su habilidad para resolver es algo de lo que hablan en redes sociales.

“Jhon Arias 🇨🇴 tuvo la mejor oportunidad para los Wolves en la primera mitad. Realizó un regate excelente dentro del área para superar a su defensa, pero disparó justo al portero del Celta Viga... adaptándose bien a la velocidad del juego”, escribieron en ‘X’, el usuario que publicó la gran jugada del chocoano.



Acá la jugadota de Jhon Arias en Wolverhampton vs Celta de Vigo: