Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y Yerson Mosquera, nada que ganan un partido en Premier; derrota 2-1 con Liverpool

Jhon Arias y Yerson Mosquera, nada que ganan un partido en Premier; derrota 2-1 con Liverpool

Los dos futbolistas colombianos del Wolverhampton, Jhon Arias y Yerson Mosquera, perdon una vez más en la Liga de Inglaterra, siguen últimos de la tabla de posiciones y sin conocer la victoria.

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
