JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Mundialista con Selección Colombia se lanzó a la política, con el deporte; "uno cambia vidas"
Exclusivo

Mundialista con Selección Colombia se lanzó a la política, con el deporte; "uno cambia vidas"

En las últimas horas se conoció de la candidatura de un exfutbolista de la Selección Colombia, que jugó en Inglaterra también, quien contó a Gol Caracol que espera aportar al país, desde un nuevo rol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de dic, 2025
Selección Colombia Hamilton Ricard
Hamilton Ricard con el número 19, en la Selección Colombia - Foto:
AFP

