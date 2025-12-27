Mundialista con Selección Colombia se lanzó a la política, con el deporte; "uno cambia vidas"

El mundialista con la Selección Colombia en Francia 1998, Hamilton Ricard, quien además jugó en el Middlesbrough (Inglaterra), Danubio (Uruguay), Deportivo Cali en nuestro país, entre otros, sorprendió en sus redes sociales anunciando que se lanzó a la política, con el deporte y el fútbol como sus principales objetivos para aportar "un granito de arena al país", tal y como él mismo lo contó en una charla exclusiva con Gol Caracol.

Por eso, el nacido en Quibdó, Chocó, habló con este portal sobre la motivación de buscar estar en la Cámara de Representantes, lo que quiere conseguir, y la importancia del deporte como eje principal de sus propuestas.

De arranque, el otrora jugador de nuestro país puntualizó en que "la motivación de lanzarme a la política me la da el día a día de trabajar en el deporte, de ayudar a chicos de escasos recursos. Son cosas privadas: salvar vidas, ver que los muchachos que yo recibo a veces vienen mal hablados, provienen de entornos difíciles, y ver que por medio del deporte uno cambia las vidas, eso lo motiva a uno", y de paso señaló que algo que quiere cambiar es que "creo que, estando en el gobierno, puedo aportar un granito de arena y hacer muchos proyectos para ayudar verdaderamente a la comunidad".



¿Cuál es su principal objetivo en la política?

"Quiero buscar con este paso, yo soy afrodescendiente, vengo del Chocó, tengo 51 años, y no es posible que al deporte le quiten presupuesto, porque eso salva vidas. Necesitamos escenarios; los niños y jóvenes, por falta de oportunidad, terminan en actos que no quieren hacer, pero es porque no hay oportunidades. Debemos cambiar la forma de pensar de este país: el deporte salva vidas, te hace pensar distinto, es una herramienta que ha transformado a países".

¿Se parece en algo la política y el fútbol?

"La política y el deporte son dos escenarios totalmente distintos. No me estoy lanzando a la política por ser político y ya; hay recursos más grandes dentro del gobierno con los que podemos ayudar a la comunidad. Las dos cosas no van de la mano, pero en la política hay recursos para ayudar a la comunidad; es una plataforma para ayudar, porque los que más ayudan son los privados, y no puede ser que el Estado no se haga cargo del deporte. Un ejemplo: en Estados Unidos debes estudiar sí o sí, saca personas adelante, los ayuda, los vuelve productivos para la sociedad. Hay que quitarle la violencia a los muchachos, y eso lo logra el deporte".

¿En qué se quiere basar para ayudar por medio del deporte?

"La historia demuestra que los grandes países crecen por los deportistas, que Colombia es reconocida a nivel mundial por el deporte, la cultura y los artistas. Al deporte hay que subirle el presupuesto, hay que hacer polideportivos, torneos, invitar a la juventud a que actúe, que sean deportistas, de todo. Se necesita una política que ayude a la juventud. Al deporte hay que darle presupuesto, no quitárselo; por eso me involucro en esto, porque si no tiene dolientes, yo soy doliente de esto".

¿Se quiere enfocar solo en el tema deportivo desde la política, o busca algo más?

"Yo no me estoy lanzando para quedarme con ningún estamento ni nada, quiero ayudar al deporte, eso es lo que yo quiero. Los demás que se encarguen de hacer trenes, vías, pero yo quiero ayudar a la gente del común y darle una posibilidad, porque cambia vidas y familias".