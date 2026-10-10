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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba anotó un golazo con Krasnodar; el Zenit fue la víctima del colombiano

Jhon Córdoba anotó un golazo con Krasnodar; el Zenit fue la víctima del colombiano

El delantero chocoano se reportó en el fútbol ruso con un buen gol, que descontó para el Krasnodar. Vea aquí la anotación de Jhon Córdoba.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar
Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar
@FCKrasnodar en X

Este sábado 10 de octubre, Krasnodar recibió en casa al Zenit, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga de Rusia. El colombiano Jhon Córdoba fue protagonista, anotando un gol que hizo levantar a toda la hinchada de Krasnodar, descontando el marcador.

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El nacido en Istmina aprovechó un pase con el pecho de un compañero, remató de primera con la pierna izquierda, que luego pegó en un defensa, para así sellar su segundo gol de la temporada en la liga rusa esta temporada.

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