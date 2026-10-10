Jhon Córdoba anotó un golazo con Krasnodar; el Zenit fue la víctima del colombiano

Este sábado 10 de octubre, Krasnodar recibió en casa al Zenit, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga de Rusia. El colombiano Jhon Córdoba fue protagonista, anotando un gol que hizo levantar a toda la hinchada de Krasnodar, descontando el marcador.

El nacido en Istmina aprovechó un pase con el pecho de un compañero, remató de primera con la pierna izquierda, que luego pegó en un defensa, para así sellar su segundo gol de la temporada en la liga rusa esta temporada.

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Vea el gol de Jhon Córdoba, con el Krasnodar:

⚽️ Gol de Jhon Córdoba para el segundo gol de Krasnodar ante Zenit en la liga de 🇷🇺.



✅ Segunda anotación del colombiano en la liga esta temporada. pic.twitter.com/0yyi1P21HH — Habla Deportes (@HablaDeportes) October 10, 2026