Kylian Mbappé, salió en defensa sobre el nivel del Real Madrid; "la gente habla mucho"

El francés Kylian Mbappé, autor de los cuatro goles en la victoria del Real Madrid sobre el Olympiacos (3-4) en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, quiso defender el nivel de su equipo durante la temporada, tras encadenar previamente tres partidos sin ganar, y abogó por protegerse “entre los jugadores” y “proteger al entrenador y a todo el ‘staff’".

"Veo bien al equipo, aunque hay cosas que mejorar. La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Real Madrid. Nosotros tenemos que protegernos, proteger al entrenador y a todo el ‘staff’. Tenemos que estar juntos porque vamos a jugar por todo esta temporada”, dijo el número '10' de los 'merengues' en Movistar+.

Kylian Mbappé celebra uno de los goles que le marcó al Olympiacos por la Champions League. AFP

"Fue muy importante volver a ganar. Estuvimos tres partidos sin ganar y es muchísimo para un equipo como nosotros. Hoy (miércoles) era importante ganar para seguir con el objetivo de estar entre los ocho primeros, que es lo principal en esta primera parte de la Champions", declaró.



Una victoria 3-4 en Grecia ante el Olympiacos que analizó Mbappé: “Empezamos muy mal, con muchas pérdidas. Después controlamos el partido, metemos muchos goles y tuvimos ocasiones, pero en la segunda parte fue un poco mano a mano”, valoró.

“Tenemos que verlo otra vez. Tuvimos secuencias con el control del partido, con goles y ocasiones. Y tenemos que seguir por esa vía”, comentó.



Así se presentó el partido de Champions League

El Real Madrid sufrió hasta el último minuto para ganar en Grecia en su visita al Olympiacos (3-4), a pesar de los cuatro goles que anotó el francés Kylian Mbappé, en los minutos 22, 24, 29 y 60.

No pudo controlar el partido el equipo de Xabi Alonso, que estuvo por detrás en el marcador al inicio del encuentro tras el gol de Chiquinho en el minuto ocho y que vio como Olympiacos se agarró al partido con los tantos de Taremi en el minuto 52 y de El Kaabi en el 81, con sendos remates de cabeza sin oposición dentro del área.

Finalmente, el Real Madrid pudo lograr los tres puntos, después de tres partidos sin ganar, en un partido en el que el Eduardo Camavinga se marchó sustituido tras el descanso por un fuerte resfriado que le impedía respirar con normalidad.

Con el triunfo de este miércoles, los 'merengues' llegaron a 12 puntos y se ubican quintos en la tabla general del máximo torneo de clubes de Europa.