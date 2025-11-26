Síguenos en:
Gol Caracol  / Kylian Mbappé, salió en defensa sobre el nivel del Real Madrid; "la gente habla mucho"

Kylian Mbappé, salió en defensa sobre el nivel del Real Madrid; "la gente habla mucho"

El Real Madrid volvió a la victoria este miércoles, tras derrotar 3-4 al Olympiacos en la Champions League y con una gran actuación de Kylian Mbappé, quien marcó los cuatro goles.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Kylian Mbappé marcó cuatro goles en el triunfo 3-4 del Real Madrid sobre Olympiacos.
