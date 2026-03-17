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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba está imparabale con el Krasnodar; vea su asistencia por la Copa de Rusia

Jhon Córdoba está imparabale con el Krasnodar; vea su asistencia por la Copa de Rusia

El delantero colombiano lideró a su equipo, rumbo a la gran final de la Copa de Rusia. Y es que, antes de anotar su gol, puso otro, importante en el triunfo 4-0 frente a CSKA Moscú.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Jhon Córdoba
Jhon Córdoba celebra gol con el Krasnodar - Foto:
Krasnodar Oficial

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