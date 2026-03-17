Jhon Córdoba está imparabale con el Krasnodar; vea su asistencia por la Copa de Rusia

Este martes 17 de marzo, Krasnodar enfrentó al CSKA Moscú, por el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta, en la Copa de Rusia.

Evidentemente, Jhon Córdoba fue principal protagonista con su equipo, desde el primero hasta el último minuto en cancha. Y esto lo revalidó con gol y asistencia.

Primero, a los 48' de juego; el colombiano apareció un un sublime pase de primera intención, que dejó solo y frente al arco a Joao Bachi, quien solo tuvo que cruzar la pelota para anotar el 2-0 parcial del encuentro.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el atacante 'cafetero' anotó minutos después, siendo parte fundamental del triunfo 4-0, que llevó a Krasnodar a la gran final.



Vea la asistencia de Jhon Córdoba con Krasnodar, HOY: