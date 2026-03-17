Efraín Juárez, en polémica con Pumas UNAM; expuesto a multa por caso similar que tuvo en Nacional

Pumas UNAM rescató un valioso empate 2-2 ante Cruz Azul en el Clausura del fútbol mexicano, pero el foco del partido terminó lejos del resultado. La celebración del técnico Efraín Juárez desató una fuerte polémica y lo dejó nuevamente bajo el escrutinio público, con el antecedente de un caso similar en su paso por Atlético Nacional que podría derivar en sanción.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón parecía tener controlado el juego. Cruz Azul se fue al descanso con ventaja de 0-2 gracias a los goles de Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez. Sin embargo, Pumas reaccionó en la segunda mitad: Juninho descontó de penal al minuto 61 y, pese a la expulsión de Nathan Silva, logró el empate al 77 con un autogol del colombiano Willer Ditta.

El cierre del partido tuvo a un Pumas combativo, sostenido por intervenciones clave de Keylor Navas, que evitó la derrota y permitió a los universitarios sumar ante uno de los líderes del torneo.

No obstante, tras el pitazo final, la atención se trasladó a Juárez. Su efusiva y controvertida celebración generó críticas inmediatas en el programa 'Tercer Grado Deportivo'. La periodista Marion Reimers cuestionó el comportamiento del entrenador, recordando incluso declaraciones pasadas: “Tiene una necesidad muy fuerte de mostrar su energía… a mí ya me aburre”, afirmó, comparándolo con otros personajes del fútbol que han protagonizado gestos similares.



Por su parte, David Faitelson fue más contundente: “Completamente condenable, me parece sucio, vulgar… es el entrenador de Pumas, representa a una universidad, no es necesario”. Además, señaló que el técnico terminó por opacar el rendimiento de su propio equipo: “Hoy se habla más de lo que dijo al final del partido que de lo que mostró Pumas”.

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La controversia revive episodios anteriores en la carrera de Juárez, particularmente en Atlético Nacional, donde ya estuvo en el ojo del huracán por actitudes similares. Fue en noviembre de 2024, con airado festejo contra Independiente Medellín que significó el pase a la final de la Copa Colombia. Ahora, el entrenador mexicano podría enfrentarse a una multa o sanción disciplinaria.