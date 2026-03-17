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Gol Caracol  / Efraín Juárez, en polémica con Pumas UNAM; expuesto a multa por caso similar que tuvo en Nacional

Efraín Juárez, en polémica con Pumas UNAM; expuesto a multa por caso similar que tuvo en Nacional

La polémica volvió a rodear a Efraín Juárez tras el empate entre Pumas y Cruz Azul, con fuertes críticas por su celebración y el riesgo de una sanción, recordando su antecedente en Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional
Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional
AFP

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