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Gol Caracol  / Más Deportes  / Braian Angola y su sacrificio para brillar en la Euroliga; "renuncié al 70% de mi salario"

Braian Angola y su sacrificio para brillar en la Euroliga; "renuncié al 70% de mi salario"

El colombiano Braian Angola fue elegido como el MVP de la semana en la Euroliga, gracias a su actuación con el ASVEL Villeurbanne. El escolta hizo una brutal confesión sobre su carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Braian Angola, colombiano del ASVEL Villeurbanne.
Braian Angola, colombiano del ASVEL Villeurbanne.
Getty Images.

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