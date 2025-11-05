Síguenos en::
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba rompe las redes en el fútbol ruso; doblete en la victoria 3-1 contra Orenburg

Jhon Córdoba rompe las redes en el fútbol ruso; doblete en la victoria 3-1 contra Orenburg

El delantero colombiano del Krasnodar, Jhon Córdoba, nuevamente fue figura con su club en el balompié ruso. El chocoano anotó dos goles en el triunfo 3-1 frente a Orenburg. ¡Vea las anotaciones!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de nov, 2025
Jhon Córdoba, delantero colombiano del Krasnodar
Jhon Córdoba, delantero colombiano del Krasnodar
Foto: X/@FCKrasnodar
Foto: X/@FCKrasnodar

