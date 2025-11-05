Jhon Córdoba rompe las redes en el fútbol ruso; doblete en la victoria 3-1 contra Orenburg

Jhon Córdoba sigue dulce con el gol en el fútbol ruso. El atacante fue suplente en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Rusia entre el Orenburg y y el Krasnodar, pero cuando entró marcó la diferencia a favor de su club.

El técnico Murad Musaev mandó al campo en el minuto 46 al colombiano, y este le resolvió el partido que se tornaba complejo para 'los toros'. Córdoba ingresó cuando el partido estaba igualado a un gol y en los minutos finales del juego demostró por qué es uno de los mejores delanteros de Rusia.

Al minuto 87, recibió un centro desde la banda y con la habitual fuerza que lo caracteriza, le ganó el duelo aéreo a los defensas y puso un cabezazo imposible para el arquero rival. Luego, siete minutos más tarde, en la agonía del encuentro, recibió un pase dentro del área, controló el balón y remató rápidamente al lado del arquero para poner el tercero de su equipo, e ir sentenciando la llave por un boleto a las semifinales de la copa.



Vea el doblete de Jhon Córdoba en la Copa de Rusia