Se confirma lesión de Achraf Hakimi tras falta de Luis Díaz; “pudo ser peor, no tiene fractura”

El fútbol internacional y en especial el PSG y Marruecos están pendientes de Achraf Hakimi, quien salió lesionado, llorando, con muletas y bota ortopédica luego de una dura falta de Luis Díaz, quien fue expulsado en el partido del Bayern Múnich en la Champions League por dicha acción.

Y a pesar de muchos rumores el medio francés 'RMC Sport' dio los primeros detalles de la gravedad de la lesión del lateral derecho del París Saint Germain, quien sí estará varias semanas de baja con su club y selección, pero que afortunadamente no fue algo de más consideración en su tobillo izquierdo.



Se confirma lesión de Achraf Hakimi tras falta de Luis Díaz

El citado medio anteriormente detalló que "podría haber sido peor" pero señalaron que a pesar de que el lateral derecho salió "entre lágrimas y probablemente sospechó que su lesión podría ser grave. Ahora sabemos más".

'RMC Sports' informó que afortunadamente "no se ha detectado ninguna fractura y se trata de un esguince grave", pero explicando que por la dura entrada de Luis Díaz "los ligamentos internos de su tobillo izquierdo están afectados", por lo que la recuperación se estima que sea entre "seis y ocho semanas. Por lo tanto, es poco probable que vuelva a jugar con el París Saint-Germain en 2025".

Hace pocos minutos el propio PSG dio el parte médico oficial de lo sucedido con Achraf Hakimi, confirmado la noticia dada por el medio francés: "sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas", pero sin dar el tiempo exacto que estará fuera de las canchas.

📍 Le point médical après Paris - Bayern. @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2025

Publicidad

La gran preocupación radica en la Selección de Marruecos, ya que comenzará la Copa Africana de Naciones 2025 que se disputará desde el 21 de diciembre al 18 de enero, casualmente en territorio marroquí, por lo que la expectativa es alta en dicho país y más por su máxima figura: Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi salió lesionado en PSG vs. Bayern Múnich. AFP

"Queda por ver si el marroquí se recuperará a tiempo para su gran torneo en los próximos meses: la Copa Africana de Naciones", aunque según el tiempo de recuperación podría estar con su selección solamente hasta después de la primera ronda y no en el arranque del certamen internacional.