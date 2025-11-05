Nuevas camisetas para el Mundial 2026: Argentina, Colombia, España, México y más

Del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, se vivirá una fiesta en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que estos tres países recibirán a 48 selecciones, de seis confederaciones, para disputar el Mundial 2026. Aún faltan varios meses para el inicio, pero, desde ya, se ultiman detalles, se respira fútbol y, por ende, se dieron a conocer las camisetas de algunos equipos.

México, Estados Unidos y Canadá, por ser anfitriones, ya habían asegurado su presencia, mientras que los demás combinados se fueron sumando, poco a poco. Hasta el momento, ya son 28 escuadras las que han logrado el objetivo, junto con las tres nombradas anteriormente. Razón por la que se deberá aguardar a la fecha FIFA de noviembre para completar los cupos.

Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, República de Corea, Jordania, Australia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Arabia Saudí, Costa de Marfil y Ghana son las otras selecciones que ya están instaladas en el Mundial 2026. Todas tienen la ilusión de lograr el título.

Justamente, este miércoles 5 de noviembre, Adidas realizó una publicación en la que dio a conocer la nueva indumentaria de 22 escuadras, que son vestidas por la marca alemana. Ellas son Argentina, Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Qatar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Gales, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

Publicidad

Cabe aclarar que algunas ya quedaron eliminadas y pusieron punto final al sueño mundialista, mientras que otras aguardan por la definición para saber si estarán en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, unas cuantas, como la Selección Colombia, cuentan los días para estrenar y que esa camiseta sea la de la suerte para coronarse campeón.

Nueva camiseta Selección Colombia Mundial 2026 - Foto: Cortesía Adidas

Vea las camisetas de 22 selecciones vestidas por Adidas