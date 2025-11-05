Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevas camisetas para el Mundial 2026: Argentina, Colombia, España, México y más

Nuevas camisetas para el Mundial 2026: Argentina, Colombia, España, México y más

A pesar de que aún faltan varios meses para que ruede la pelota en el Mundial 2026, que tiene a Estados Unidos, México y Canadá como sedes, lanzaron estas indumentarias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Lionel Messi, figura de Argentina, y Lamine Yamal, estrella de España, posan con las nuevas camisetas de sus selecciones para el Mundial 2026
Lionel Messi, figura de Argentina, y Lamine Yamal, estrella de España, posan con las nuevas camisetas de sus selecciones para el Mundial 2026
Cortesía de Adidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad