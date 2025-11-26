Jhon Córdoba voló y de palomita marcó golazo para el Krasnodar vs Orenburg, en Copa de Rusia

Krasnodar le ganó 4-0 al Orenburg este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Rusia, en un compromiso en el que el colombiano Jhon Córdoba se reportó con un golazo de cabeza.

Al minuto 57, cuando el marcador iba 1-0 parcialmente, tras una jugada de pelota quieta, el delantero chocoano apareció dentro del área por el segundo palo para de ‘palomita’ sumar un tanto más para su equipo.

Cabe recordar que en la ida de Krasnodar vs Orenburg, Jhon Córdiba se había reportado con un doblete en el 1-3. Con eso, el elenco en el que juega el atacante colombiano se quedó con la serie con un contundente 7-1.



Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Orenburg, por Copa de Rusia: