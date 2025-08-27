Jhon Durán 'atendió a Richard Ríos; le pegó un duro codazo en Benfica vs. Fenerbahçe

Benfica y Fenerbahçe se enfrentaron en la noche de este miércoles 27 de agosto, en la vuelta de los 'play-offs' de la Champions League 2025/2026. En las 'águilas' fue titular Richard Ríos, mientras que en los 'canarios amarillos' ingresó desde el minuto 65 Jhon Durán, quien en la primera jugada en el campo de juego del Estadio Da Luz, le propinó un golpe en el rostro a su compatriota.

Así fue como en medio de una disputa de un balón aéreo en casi en todo el centro del campo, Durán le dio un fuerte codazo a Ríos Montoya en la cara, quien inmediatamente cayó al césped con grandes muestras de dolor en su rostro.

El partido se detuvo momentáneamente porque el '20' del Benfica siguió tirado en el campo de jugo, y allí fue donde Jhon Jáder se le acercó y se disculpó tocándole la parte baja de su cabeza. Afortundamente, Ríos puso seguir en el compromiso.

Acá la jugada en la que Jhon Durán le pegó un codazo en el rostro a Richard Ríos: