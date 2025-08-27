El arquero, que es figura del fútbol colombiano, tuvo como mentor a histórico argentino

Deportivo Cali consiguió un punto valioso en su visita a Boyacá Chicó por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, en un duelo que terminó igualado sin goles en el estadio La Independencia de Tunja. Aunque el marcador reflejó la falta de efectividad ofensiva de ambos equipos, el gran protagonista de la noche fue el portero del conjunto ‘azucarero’, Alejandro Rodríguez, quien se convirtió en la figura tras atajar un penalti en el tiempo de adición y evitar la derrota de los dirigidos por Alberto Gamero.

El guardameta de 24 años demostró madurez, carácter y personalidad en un partido que se complicaba sobre el final, cuando el juez central señaló pena máxima a favor de los ‘ajedrezados’. Con la responsabilidad sobre sus hombros, Rodríguez se hizo enorme en el arco y detuvo el cobro de Jairo Molina, asegurando un empate que supo a triunfo para los caleños.

Rodríguez reveló su secreto para atajar penaltis

Alejandro Rodríguez, portero de Deportivo Cali @alejandror201/Instagram

En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de 'Blu Radio', Rodríguez compartió detalles sobre el trabajo que lo ha llevado a consolidarse como figura del Deportivo Cali. “La verdad que el trabajo día a día es la herramienta principal. Es un poco de intuición a la hora de la ejecución (…) obviamente es importante el autodiálogo positivo que se trabaja con el psicólogo”, aseguró el joven arquero.

El portero destacó la importancia de la preparación mental y emocional, además del entrenamiento en cancha. “Me siento muy contento con poder ayudar a mi equipo y a mis compañeros, que es lo importante. Eso me llena mucho, y poder conseguir victorias y puntos es por lo que se trabaja”, añadió.

Rodríguez también reveló que uno de sus grandes referentes en la portería es Óscar Córdoba, histórico arquero colombiano con una amplia trayectoria internacional. “Se veía muy sólido en el tema de los achiques, los remates y su juego aéreo. Era un arquero muy completo, aparte de ser una gran persona”, comentó.

Asimismo, recordó su paso por las divisiones juveniles de River Plate de Argentina, donde coincidió con el mítico Ubaldo ‘El Pato’ Fillol. “Fue un privilegio compartir con un arquero de talla mundial (…) yo le preguntaba todo el tiempo, vi videos de él, la manera de atajar del ‘Pato’ era impresionante y considero que en su época fue muy importante”, relató Rodríguez.



¿Cuándo juega el Deportivo Cali?

Después del empate en Tunja, Deportivo Cali ya piensa en su próximo reto por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2025, en la que se enfrentará a Independiente Medellín. El partido se disputará el sábado 30 de agosto, a las 8:30 p. m. (hora colombiana), en Palmaseca.