Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El arquero, que es figura del fútbol colombiano, tuvo como mentor a histórico argentino

El arquero, que es figura del fútbol colombiano, tuvo como mentor a histórico argentino

En entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el guardameta ‘cafetero’ reveló que recibió consejos de una leyenda en la portería durante su paso por River Plate.

Ubaldo Fillol, exportero argentino campeón del mundo en 1978
Ubaldo Fillol, exportero argentino campeón del mundo en 1978
AFP
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 27, 2025 03:45 p. m.