Jhon Durán, contra el reloj para cambiar de equipo; en la Premier League buscan ubicarlo

Lo de Jhon Durán parecía tranquilo y firme con el Fenerbahce, donde había encontrado protagonismo y regularidad, pero ese panorama cambió en los recientes días con su posible salida del equipo turco luego de que sus representantes busquen ubicarlo en otro club de Europa, con rumores en Francia, Italia y recientemente en Inglaterra, ya conociendo y teniendo pasado en la Premier League.

El medio 'Team Talk' fue el encargado de dar los detalles de los tres equipos ingleses a los que ha sido acercado el nombre del delantero colombiano, quien dejó grandes sensaciones en territorio británico cuando jugó para el Aston Villa.



Jhon Durán y los 3 equipos de Premier League que lo buscarían

De entrada el citado medio explicó que "los representantes de Durán están trabajando duro para asegurarle un traslado a Inglaterra el lunes después de que una propuesta de transferencia a Lille fracasara en la etapa final, dejando el futuro del delantero completamente abierto de cara a la fecha límite, según entiende TEAMtalk".

Con ese panorama detallaron que los clubes a los que ha sido acercado el colombiano son "Tottenham, Nottingham Forest y Leeds United, y se les ha recordado la oportunidad de ficharlo a medida que el reloj avanza", todo esto porque este lunes 2 de febrero se cerrará el mercado de fichajes, por lo que tendrá que definirse su futuro en las próximas horas, ya sea con un nuevo reto o quedándose en el Fenerbahce, donde aún está en préstamo hasta final de temporada.

🇨🇴 Jhon Duran's agents working to push striker back towards Premier League as Leeds, Tottenham and Nottingham Forest are all offered deadline day deal @GraemeBailey | #THFC #LUFC #nffc https://t.co/GHIbdt2kSj — TEAMtalk (@TEAMtalk) February 2, 2026

En la misma medida hay análisis de lo que viene pasando en la carrera de Jhon Durán con estos cambios tan repentinos de equipo, sin consolidarse en un club a pesar de su corta edad y su gran calidad. "No hay duda de su talento, pero hasta ahora los clubes se han mostrado renuentes a comprometerse, y las preocupaciones sobre su estado físico y el momento del acuerdo levantan banderas rojas", puntualizaron.



Mientras tanto, un destino inesperado también ha salido en las últimas horas para el delantero antioqueño, ya que "si un movimiento a Inglaterra no se materializa, fuentes indican que el gigante ruso Zenit San Petersburgo (Rusia) está preparado para intervenir y ficharlo", aunque se iría a una liga de menos competitividad, pero por el tema económico podría perfilarse también por esa propuesta.

Jhon Durán ganó el título de Supercopa de Turquía con Fenerbahce Getty Images

Lo cierto es que Jhon Durán sigue perteneciendo a Al Nassr, de Arabia Saudita, pero a pesar de tener un contrato largo allí se menciona que en el club no lo quieren a pesar de pagar un poco más de 70 millones de euros por él, pero al final no entrar en el proyecto liderado por Cristiano Ronaldo. "Durán sigue contratado por Al‑Nassr, pero un regreso a Arabia Saudita ha sido descartado por completo, lo que significa que su equipo está presionando mucho para diseñar un traslado a otro lugar", finalizaron sobre su situación con la institución que tiene sus derechos deportivos.