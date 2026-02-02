Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juegan hoy Millonarios vs Medellín y cómo entrar a El Campín; se completa el partido

A qué hora juegan hoy Millonarios vs Medellín y cómo entrar a El Campín; se completa el partido

Este lunes 2 de febrero se reanudará el encuentro entre Millonarios y Medellín, por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I, que fue suspendido por la fuerte lluvia en la capital. Ya hay horario.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de feb, 2026
Millonarios vs Medellín Liga BetPlay 2026
Millonarios vs Medellín en El Campín, Liga BetPlay 2026 - Foto:
Colprensa

