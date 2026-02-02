A qué hora juegan hoy Millonarios vs Medellín y cómo entrar a El Campín; se completa el partido

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, fue suspendido este domingo por la fuerte lluvia que afectó el estado del terreno de juego del estadio El Campín, de Bogotá. Pero ya se confirmó que este lunes 2 de febrero se reanudará el compromiso para disputar los 30 minutos y adición restantes.

El encuentro fue detenido sobre el minuto 56 cuando el marcador estaba 0-0, debido a las amplias zonas encharcadas que impedían el normal desarrollo del juego y representaban un riesgo para los jugadores.



A qué hora juegan hoy Millonarios vs Medellín y cómo entrar a El Campín

En horas de la noche el propio club 'embajador' informó que "determinación de la Dimayor, el tiempo restante del partido frente al Medellín se jugará mañana lunes 2 de febrero en el estadio El Campín a las 3 de la tarde", y de paso agradecieron a los más de 27 mil hinchas "que nos acompañaron esta noche pese a las condiciones climáticas".

En cuanto a cómo ingresar nuevamente al partido en la tarde este lunes, explicaron que "quienes compraron su ticket para este partido, este será restaurado y aparecerá de nuevo en Quentro para su ingreso", por lo que los abonados y los que compraron boletería suelta recibieron un parte de tranquilidad para asistir al compromiso, aunque por el horario se menciona que algunos no podrán ir ya que es horario laboral en inicio de semana.

▶️ Millonarios FC informa que, por determinación de la Dimayor, el tiempo restante del partido frente al Medellín se jugará mañana lunes 2 de febrero en el estadio El Campín a las 3 de la tarde. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche pese a las… pic.twitter.com/O4luMIpyhO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 2, 2026

Se espera que el terreno de juego del estadio El Campín esté en mejores condiciones para que se culmine este atractivo encuentro entre Millonarios y Medellín, que no la están pasando bien en el arranque del campeonato, ya que llegaban a este compromiso en la parte baja de la tabla, con el conjunto bogotano en la decimoctava posición y sin puntos, y el equipo antioqueño en la decimoséptima casilla, también sin unidades, tras sus presentaciones en las primeras jornadas.



De hecho, cabe recordar que el técnico Hernán Torres perdió su puesto en el equipo 'embajador' luego de perder en las 3 primeras jornadas. En su lugar estará el argentino Fabián Bustos, quien de hecho estuvo viendo a sus nuevos dirigidos y comenzará entrenamientos este martes.