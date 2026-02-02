Síguenos en:
Liverpool no cedió con Luis Díaz pero gastará 70 millones de euros más por un jugador; está listo

Liverpool no cedió con Luis Díaz pero gastará 70 millones de euros más por un jugador; está listo

Se trata del joven defensor francés Jérémy Jacquet, quien apenas tiene 20 años y 36 partidos como profesional con el Rennes, en su país natal. El Liverpool sigue gastando millones en fichajes.

Por: EFE
Actualizado: 2 de feb, 2026
Jérémy Jacquet Liverpool
Jérémy Jacquet será nuevo jugador del Liverpool - Foto:
AFP

