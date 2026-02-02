Partidos EN VIVO HOY 2 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este lunes 2 de febrero hay actividad en algunas ligas de Europa, como la Premier League y la Liga de España. Igualmente, continúan las acciones de la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 2 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Koacelispor vs. Fenerbahçe
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|Wolfsburg Femenino vs. FC Köln Femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Udinese vs. AS Roma
|2:45 p.m. Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 5
|Sunderland vs. Burnley
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium,ESPN 4
|Mallorca vs. Sevilla FC
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Gimnasia La Plata vs. Aldosivi
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata
|5:45 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Tigre vs. Racing Avellaneda
|5:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Internacional de Bogotá vs. Deportes Tolima
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Unión Santa Fe vs. Gimnasia Mendoza
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Argentinos Juniors vs. Belgrano
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Deportivo Pereira vs. Junior
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
