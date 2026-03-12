Atlético Nacional vs. Llaneros; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay

Mantenerse en la cima de la Liga BetPlay I-2026, esa es la misión que tendrá Atlético Nacional frente a Llaneros. El 'verdolaga' recibirá al elenco de la 'media Colombia', este viernes 13 de marzo, en el Atanasio Girardot en cumplimiento de la undécima jornada.

Los dirigidos por Diego Arias llegan a este compromiso con el ánimo arriba, luego de haber derrotado 0-4 al Junior de Barranquilla en el Romelio Martínez en juego pendiente de la tercera fecha. El 'rey de copas' supo aprovechar las falencias de los 'tiburones' para quedarse con los tres puntos, mismos que le permitieron estar en el primer lugar del campeonato junto al Pasto, pero superan a los 'volcánicos' en la diferencia de gol.

"Es un premio al esfuerzo, al trabajo en equipo, de que cada uno desde su lugar aportó y nos vamos con un triunfo importante y que nos da mucha alegría para lo que viene", esas fueron las palabras de Diego Arias, en conferencia de prensa, tras haber derrotado al Junior en la 'Arenosa'.

Atlético Nacional le ganó a Junior en el Romelio Martínez en Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Se espera que para este partido, David Ospina retome su lugar en la portería, mientras que 'Chicho' Arango será baja.



¿Cómo llega Llaneros para enfrentar a los 'verdolagas'?

Por el lado de los conducidos por José Luis García llegarán al Atanasio Girardot con el objetivo de 'dañarle el caminado' a los verdes paisas; obtener los puntos, teniendo en cuenta que están en la lucha por meterse entre los ocho mejores del certamen colombiano. En la actualidad, Llaneros se ubica en la décima casilla con catorce unidades, luego de diez partidos disputados.



El elenco de Villavicencio viene de derrotar 2-0 a Jaguares, un resultado que le dio 'aire' y confianza, y ahora están listos para el reto de este viernes contra Atlético Nacional.



Atlético Nacional vs. Llaneros; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay

Así las cosas, este compromiso entre antioqueños y llaneros está pactado para este viernes 13 de marzo, en el Atanasio Girardot, con horario de las 8:30 de la noche. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por la señal que transmite el fútbol profesional colombiano, Win.

¡Agéndese y no se lo pierda!