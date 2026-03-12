Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional vs. Llaneros; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Llaneros; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay

Este viernes, Atlético Nacional vuelve al ruedo en el fútbol colombiano recibiendo en el Atanasio Girardot a Llaneros. ¡Prográmese con el partido de la Liga BetPlay!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional recibe a Llaneros en la Liga BetPlay I-2026.
Atlético Nacional recibe a Llaneros en la Liga BetPlay I-2026.
X de @nacionaloficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad