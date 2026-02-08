Luis Díaz y una jornada más en la 'oficina' con Bayern Múnich; excepcional entre los sudamericanos

El extremo colombiano Luis Díaz firmó un 'hat-trick' y provocó dos penales en la victoria del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim (5-1) en la Bundesliga. En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez hiló su cuarta jornada viendo puerta en la goleada del Inter de Milán ante el Sassuolo (5-0). Con ello, se convirtió en el tercer máximo goleador del club neroazzurro al llegar a 171 goles.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Renan Ribeiro – Guillermo Maripán, Lisandro Martínez, Natan – Luis Díaz, Christian Ordóñez, Antony, Mauro Arambarri – Lautaro Martínez, Taty Castellanos, Igor Thiago.

Luis Díaz marcó triplete con Bayern Múnich frente al Hoffenheim Getty

Arquero:

Renan Ribeiro (Estrela/BRA): El arquero cosechó su quinta valla invicta en la temporada en el triunfo por la mínima ante el Santa Clara (1-0).



Defensores:

Guillermo Maripán (Torino/CHI): El zaguero chileno facturó sobre la hora para que su equipo rescatara un punto del empate ante la Fiorentina (2-2). Suma tres dianas en 50 partidos disputados en la Serie A.



Lisandro Martínez (Manchester United/ARG): El central fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria sobre el Tottenham (2-0). El defensor fue clave para que su equipo consiguiera su primera puerta a cero en tres partidos de la Premier League con ocho acciones defensivas.

Natan (Real Betis/BRA): El central brasileño volvió a la titularidad en el triunfo sobre el Atlético de Madrid (1-0) tras perderse el encuentro ante Valencia (2-1). Fue una de las figuras más destacadas en la zaga 'bética' al mantener bajo control al cuadro local, ayudando a mantener el cero en la puerta.



Volantes y extremos:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): El guajiro fue el gran protagonista en el triunfo sobre el Hoffenheim (5-1) al registrar un 'hat-trick'. Además, el colombiano provocó dos penales para que el conjunto 'bávaro' se pusiera en ventaja en la primera mitad.

Christian Ordóñez (Parma/ARG): El argentino marcó sobre la hora para sellar el triunfo ante Bologna (1-0). Sentenció en el último suspiro (95') con un disparo desde fuera del área luego de entrar de cambio en la recta final (79'). El exVélez Sarsfield se estrenó como goleador en la Serie A luego de 15 partidos disputados desde su llegada al club.

Antony (Real Betis/BRA): El brasileño facturó para que el cuadro 'blanquiverde' se llevara el triunfo por la mínima ante el Atlético de Madrid (1-0). Antony llegó a diez tantos y ocho asistencias en 28 partidos disputados hasta el momento.

Mauro Arambarri (Getafe/URU): El centrocampista 'charrúa' facturó desde los once metros en la victoria a domicilio ante el Alavés (2-0). El uruguayo suma cuatro dianas y una asistencia en 23 partidos disputados en lo que va de la temporada.



Delanteros:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' facturó por cuarta jornada consecutiva en la Serie A en la goleada ante el Sassuolo (5-0).

Lautaro Martínez se mantiene como líder de la tabla de goleo con 14 tantos y cuatro asistencias. Además, llegó a 171 goles en 368 partidos con el Inter de Milán, igualando la marca de Roberto Boninsegna como tercer máximo goleador del cuadro lombardo.

"Es un hito importante para mi carrera. Por lo que he hecho, por todo lo que sufrí de niño, por mi familia que siempre me ha apoyado, esto significa mucho para mí. Estoy muy contento", dijo el atacante a los medios del club.

Taty Castellanos (West Ham United/ARG): El atacante argentino se estrenó como goleador en el campeonato británico en el triunfo ante el Burnley (2-0). Castellanos sumó su segundo tanto en seis partidos disputados con la camiseta de los Hammers después de estrenarse en la victoria ante el Queens Park Rangers (2-0) en la Copa FA.

Igor Thiago (Brentford/BRA): El brasileño facturó en el triunfo ante el Newcastle (3-2) y llegó a 17 dianas en la presente temporada de la Premier League.