Erling Haaland y la confesión a Pep Guardiola que preocupa a todos en Manchester City

Erling Haaland, delantero del Manchester City, fue sustituido en el descanso de la victoria contra el Fulham por una molestias físicas que podrían apartarle del partido de este fin de semana, contra Salforde, el sábado 14 de febrero, a las 10:00 de la mañana (hora de Colombia), por la cuarta ronda de la FA Cup.

El noruego puede descansar en ese compromiso donde enfrenta a un club de League Two (Cuarta división) en los dieciseisavos de final.

"Tiene molestias. Ha sentido algo y no estaba cómodo", dijo Guardiola en rueda de prensa después de que el noruego fuera cambiado al descanso en un partido en el que ya había marcado un gol, el número 22 en la Premier League que le afianza en la Bota de Oro.

Erling Haaland, delantero noruego, celebra una victoria con Manchester City AFP

"¿La razón? Muchos partidos. Me dijo que no se encontraba cómodo y con 3-0 y los partidos que vienen, tenía sentido (cambiarle)", añadió el técnico español.

