Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez sigue intratable con el Sporting de Lisboa; nueva distinción en Portugal

Luis Javier Suárez sigue intratable con el Sporting de Lisboa; nueva distinción en Portugal

El delantero colombiano recibió importante reconocimiento en el fútbol portugués, donde se quedó con nuevo premio, debido a su gran presente goleador con el cuadro de Lisboa.

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Getty

