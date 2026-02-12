Luis Javier Suárez sigue intratable con el Sporting de Lisboa; nueva distinción en Portugal

El colombiano Luis Suárez, del Sporting, fue distinguido este jueves como el mejor jugador de enero de la Liga Portugal, que ya le había otorgado el premio al mejor delantero del mismo mes.

En un comunicado compartido en su web, la Liga Portugal destacó que Suárez "ha sido fundamental en el sector ofensivo de los verdiblancos y se ha mostrado a un gran nivel" en enero, con tres goles y una asistencia en las jornadas disputadas en ese periodo.

El internacional cafetero obtuvo el 37,04 % de los votos de los entrenadores principales del campeonato portugués -responsables de los premios-, y superó al marroquí Yanis Begraoui, del Estoril, y al griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, con un 16,67 % y un 12,04 % respectivamente.

Luis Javier Suárez vive un excelente presente en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Luis Suárez, de 28 años y exjugador del Almería, Granada y Zaragoza, suma actualmente 19 goles en su primera temporada en la Liga Portugal y lidera la lista de máximos goleadores empatado con Pavlidis.



Su más reciente diana fue en la última jornada, en el último segundo del clásico disputado en casa del líder, el Oporto (1-1), y que mantuvo al Sporting en segunda posición a 4 puntos de distancia.