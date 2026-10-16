Jhon Durán los dejó impresionados en Benfica y detectaron un curioso detalle en su juego

Jhon Durán tuvo una noche destacada con Benfica en la Europa League. El delantero colombiano marcó dos goles en la victoria 4-1 sobre Celtic y recibió elogios de la prensa portuguesa, que resaltó no solamente su capacidad para definir, sino también un detalle particular de su juego: su instinto dentro del área pequeña.

El diario 'A Bola' publicó las calificaciones individuales de los futbolistas del conjunto portugués después del compromiso y le otorgó siete puntos al atacante 'cafetero', en una escala de diez. En su análisis, el medio destacó las cualidades que mostró durante el encuentro y su aporte ofensivo para el equipo.

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"Se siente como pez en el agua en el área pequeña", fue una de las apreciaciones que dejó el medio portugués sobre Jhon Durán, al describir su comodidad para moverse en espacios reducidos y encontrar oportunidades de gol cerca de la portería rival. Y es que el segundo tanto en su cuenta fue, justamente, gracias a un excelente gesto en poco espacio.

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Además, el medio deportivo luso recordó que Durán provocó la infracción que derivó en un penalti y que él mismo se encargó de convertirlo con una definición a lo Panenka, demostrando personalidad y calidad técnica desde el punto blanco.



Jhon Durán celebra gol con el Benfica Benfica Oficial

El análisis también hizo énfasis en su capacidad para encontrar espacios y aprovechar las oportunidades. "Volvió a demostrar instinto goleador en sus movimientos y en la forma en que marcó el tercer gol", señaló el periódico, que valoró su capacidad para aparecer en los momentos determinantes.

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Sin embargo, los elogios no se limitaron a sus anotaciones. El medio también destacó su intensidad, su presión constante sobre los rivales y el esfuerzo que realizó durante el compromiso. En otras palabras, resaltó que su contribución fue más allá de lo que consiguió frente al arco.

De esta manera, Durán continúa dando de qué hablar en Portugal. Sus goles, su movilidad y su capacidad para incomodar a las defensas rivales fueron algunos de los aspectos que llamaron la atención de la prensa, que encontró en el atacante colombiano un futbolista especialmente peligroso cuando consigue acercarse al área pequeña.